Il debutto dei nuovi Mac ARM non sta andando esattamente come sperato da Apple: un numero non indifferente di utenti sta segnalando in queste ore la comparsa di un grave problema che si verifica tentando di reinstallare il sistema operativo (Big Sur), rendendo di fatto il computer del tutto inutilizzabile.

Mac ARM: non reinstallate macOS, rischio brick

Durante il processo di setup compare sullo schermo il messaggio di errore riportato qui sotto (inizialmente pubblicato dal sito Mac Rumors): “Un errore si è verificato preparando l’aggiornamento”. Nonostante quel “Prova ancora” non sembra al momento esserci nulla da fare. Questa una delle testimonianze.

Ho appena ricevuto i miei MacBook Pro e MacBook Air con M1. Non ho bisogno del software incluso, dunque come sempre avvio la procedura per ripristinare il sistema operativo senza software come Garage Band e iMovie. Durante il processo di installazione si verifica un errore collegato a “Personalizzazione dell’aggiornamento di sistema”. Dopo un paio di ore al telefono con Apple Care mi hanno detto che altre 75 persone hanno chiamato con lo stesso problema e che non ci sono rimedi. Mi hanno chiesto di restituire il computer o di aspettare un fix. Senza un sistema operativo funzionante non c’è modo per me di installare gli aggiornamenti futuri, dunque questi computer sono inutilizzabili.

Per ora la mela morsicata non è intervenuta sulla questione. Ovviamente chi lo necessita può contattare il supporto ufficiale così da ricevere assistenza. Qualcuno si è ingegnato ricorrendo a un workaround in modo da aggirare il problema, impiegando lo strumento Configurator 2 per ripristinare il sistema operativo. Il procedimento richiede ad ogni modo un secondo Mac e un cavo per connettere i due computer.

Per evitare il rischio brick il consiglio è al momento quello di non reinstallare macOS se si ha tra le mani uno dei nuovi Mac con processore Apple M1. Meglio attendere il rilascio di un fix.