È il giorno dei Mac ARM, la nuova generazione dei computer Made in Cupertino, i primi dotati di processore Apple M1 realizzato internamente da Apple per garantire un’esperienza senza compromessi in termini di prestazioni e ottimizzazione dei consumi. Gli interessati li possono fin da subito acquistare anche attraverso lo store Amazon della mela morsicata.

MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini con Apple M1 su Amazon

Sono tre: MacBook Air da 13 pollici, MacBook Pro da 13 pollici e Mac mini, tutti disponibili con tagli di memoria a scelta tra 256 e 512 GB. Rispetto a quanto segnalato ieri su queste pagine ora il negozio online accoglie anche il Mac mini per le postazioni desktop.

MacBook Air 13 con Apple M1 : 256 GB a 1.159 euro (Argento, Grigio Siderale, Oro) o 512 GB a 1.429 euro (Argento, Grigio Siderale, Oro);

: 256 GB a 1.159 euro (Argento, Grigio Siderale, Oro) o 512 GB a 1.429 euro (Argento, Grigio Siderale, Oro); MacBook Pro 13 con Apple M1 : 256 GB a 1.479 euro (Grigio Siderale) o 512 GB a 1.709 euro (Argento, Grigio Siderale).

: 256 GB a 1.479 euro (Grigio Siderale) o 512 GB a 1.709 euro (Argento, Grigio Siderale). Mac mini con Apple M1: 256 GB a 819 euro (Argento) o 512 GB a 1.049 euro (Argento).

Tra i punti di forza di Apple M1 le prestazioni garantite dall’integrazione di una CPU octa core, una GPU avanzata per la gestione delle operazioni grafiche e un Neural Engine con ben sedici core a disposizione per le applicazioni di intelligenza artificiale più complesse.

Tutto questo senza rinunciare alla sicurezza dei dati. I primi benchmark premiano il lavoro svolto. Infine, l’autonomia arriva a ben 18 ore nel caso di MacBook Air (con riproduzione video) e addirittura a 20 ore sul MacBook Pro, grazie a una riduzione dei consumi.