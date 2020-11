Appena uscito e già in sconto: la versione da 64 GB di iPhone 12, nella sua colorazione Blu, è in offerta oggi su eBay al prezzo di 889,90 euro invece che a 939,00 euro come da listino sul sito ufficiale Apple, con un risparmio di 50 euro tondi tondi.

Sconto di 50 euro sul nuovo iPhone 12 Blu

Un breve riepilogo delle principali specifiche tecniche integrate: display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione 2532×1170 pixel, processore A14 Bionic con unità Neural Engine di nuova generazione, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con ultra-grandangolo e grandangolo, sensore frontale TrueDepth da 12 megapixel con supporto a Face ID, compatibilità con le reti 5G e tutte le funzionalità del sistema operativo iOS 14.

Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in un paio di giorni con consegna gratuita, inclusa nel prezzo di 889,90 euro. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 63.000 feedback positivi ricevuti dagli altri utenti di eBay. Un’offerta disponibile con qualche giorno di anticipo rispetto all’appuntamento con il Black Friday, un’occasione da non perdere per chi desidera mettere le mani su iPhone 12.