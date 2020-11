NAS professionale da 14TB in offerta su Amazon

Oggi vogliamo consigliare un’offerta, dedicata in particolare ai professionisti. Si tratta di un NAS che Amazon propone ad un prezzo piuttosto interessante: il LaCie d2 Professional da 14TB. Parliamo di un prodotto indirizzato a chi del NAS ne fa un utilizzo quotidiano, e che ha esigenze molto più alte rispetto a chi invece lo utilizza come semplice accessorio per stipare le foto delle vacanze.

LaCie d2 Professional: caratteristiche tecniche

Primo vantaggio del LaCie è senza dubbio la versatilità: questo infatti è compatibile sia con sistemi Windows che Mac. In questo modo, se ad esempio in un ufficio si utilizzano OS diversi, sarà comunque disponibile per tutti l’accesso al NAS senza alcuna difficoltà. Interessanti sono anche i dischi che LaCie ha scelto per il d2 Professional. Parliamo dei Barracuda Pro di Seagate a 7.200rpm, uno degli HDD più affidabili e performanti del settore.

Anche il design è stato studiato per favorire le prestazioni. Lo chassi infatti è realizzato con un singolo foglio di alluminio. Questo permette al dispositivo di dissipare il calore generato in maniera più efficiente, in modo da garantire un funzionamento più silenzioso. Dal punto di vista della connettività invece non manca davvero nulla: USB 3.0, Thunderbolt 3 e Type-C garantiscono un trasferimento veloce ed una compatibilità totale con qualsiasi interfaccia.

Uno degli aspetti più interessanti in assoluto però, è il supporto offerto da LaCie. L’azienda infatti offre ben 5 anni di servizio Rescue, ovvero un servizio di recupero dati in caso di malfunzionamento. Per ben 5 anni quindi non dovremo preoccuparci di un’eventuale perdita di dati. Il servizio in questo arco di tempo sarà completamente gratuito, e darà la possibilità di ripristinare qualsiasi dato perduto.

Al prezzo di 509,90 euro su Amazon, con uno sconto di circa 120 euro sul prezzo di listino, rappresenta una scelta ideale per chi vuole un buon NAS da impiegare nella propria attività professionale.