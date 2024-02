Biglietto da visita NFC: la scelta giusta (sconto)

Un biglietto da visita NFC come quello del marchio Meraviglia è la scelta giusta per condividere i propri contatti in modo professionale, innovativo, sostenibile e sicuro. Oggi è in sconto su Amazon con un’offerta che potrebbe dare nuovo slancio alla tua immagine professionale. Vediamo come funziona.

Scegli il biglietto da visita NFC di Meraviglia

Pienamente compatibile con tutti gli smartphone Android e iOS, può ospitare le informazioni relative al proprio lavoro senza dover ricorrere al tradizionale biglietto da visita cartaceo. Per leggerlo è sufficiente avvicinare il telefono, proprio come si fa per eseguire un pagamento nei negozi: i dati saranno trasmessi immediatamente, così da permettere a chi lo fa di salvarci nella sua rubrica. Le dimensioni sono quelle standard: 8,5×5,5 centimetri, in modo da poter essere portato ovunque comodamente nel portafogli. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa è completamente personalizzabile attraverso un’applicazione su smartphone. È possibile modificare in qualsiasi momento le informazioni a proposito di nome, profili social, email, sito Web, fotografia e molto altro.

Grazie all’offerta in corso, in questo momento è possibile acquistare il biglietto da visita NFC di Meraviglia al prezzo finale di soli 9,90 euro. Lo sconto è applicato in automatico e si può scegliere tra due colorazioni: Nero o Bianco, la spesa non cambia.

Per gli abbonati Prime c’è inoltre la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista in un solo giorno se si effettua subito l’ordine. Vale inoltre la pena sottolineare che l’e-commerce accetta i resi senza spese aggiuntive, per l’eventuale sostituzione nel caso in cui il prodotto non dovesse soddisfare le aspettative.

