Router 4G per vacanze e non solo: ottimo sconto su Amazon

Cerchi una soluzione per una connessione temporanea o da avere sempre con te? TP-Link Archer MR505 è un ottimo router 4G+ che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 89,99 euro invece di 109,99, con spedizione Prime inclusa.

Router 4G TP-Link Archer MR505: le caratteristiche

Questo router 4G+ avanzato supporta la tecnologia 4G+ Cat6, che ti permette di raggiungere velocità di dati fino a 300 Mbps: basta inserire una scheda SIM e sei pronto per iniziare a navigare, senza configurazioni complicate. Puoi usare schede SIM in oltre 100 paesi, rendendolo ideale anche come router da viaggio.

Con il supporto MU-MIMO il router può gestire flussi di dati simultanei, aumentando così il throughput del WiFi e l’efficienza della rete. Cosa significa? Che tutti i tuoi dispositivi potranno godere di una connessione rapida e stabile senza rallentamenti.

Altro aspetto importante è la compatibilità con EasyMesh, con cui puoi creare in modo flessibile una rete WiFi Mesh che copre tutta la casa. E se vuoi ancora più stabilità, il router supporta antenne LTE esterne per migliorare ulteriormente la qualità del segnale.

Le porte Gigabit LAN/WAN offrono connessioni cablate affidabili per dispositivi che richiedono un uso intensivo di larghezza di banda, come console di gioco e dispositivi per lo streaming. Inoltre, la modalità router Wi-Fi ti permette di collegare un cavo Ethernet alla porta WAN/LAN per un accesso flessibile, dandoti un’opzione di backup in caso di problemi alla rete 4G.

Il router perfetto per chi cerca velocità, affidabilità e flessibilità in un unico dispositivo: acquistalo adesso in sconto a 89,99 euro invece di 109,99.