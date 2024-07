Modem ASUS AX5400: sconto EPICO del 35% su Amazon

Il modem ASUS DSL-AX82U AX5400 è oggi disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 35%, un’opportunità imperdibile per migliorare la connessione internet di casa. Grazie al WiFi 6, questo modem router offre velocità fino a 5400 Mbps e un’efficienza di rete quadruplicata, sfruttando i canali OFDMA da 160 MHz. Ciò significa poter godere di streaming in 4K senza interruzioni, gaming online senza lag e una connessione stabile per tutti i dispositivi. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 168,99 euro, anziché 259,00 euro.

Modem ASUS AX5400: eleva la tua connessione a vette mai esplorate

La versatilità del DSL-AX82U è uno dei suoi punti di forza. Permette di scegliere tra diverse modalità di connessione a Internet: porta DSL per la connessione diretta, porta Ethernet per una maggiore stabilità o porta USB per le connessioni mobile a banda larga. Questo garantisce di restare sempre connessi, qualunque sia la situazione.

Il design non è da meno. ASUS Aura RGB consente di personalizzare l’illuminazione del router con una vasta gamma di effetti di luce, rendendolo non solo un dispositivo altamente funzionale ma anche esteticamente accattivante. È possibile sincronizzare l’illuminazione con modalità specifiche per creare l’atmosfera perfetta in ogni occasione.

Per chi desidera una copertura WiFi impeccabile in tutta la casa, la tecnologia AiMesh integrata permette di creare una rete mesh flessibile e scalabile. Questo significa che si possono aggiungere altri dispositivi ASUS AiMesh in qualsiasi momento per estendere la copertura senza sacrificare la velocità o la stabilità della connessione.

La sicurezza è un altro aspetto in cui il DSL-AX82U eccelle. Con ASUS AiProtection Pro, fornito da Trend Micro e gratuito a vita, la rete di casa è protetta da minacce esterne, garantendo un utilizzo sicuro per tutti i membri della famiglia.

Sfrutta subito questa offerta straordinaria per portare a casa il modem ASUS DSL-AX82U AX5400 e elevare la tua esperienza internet al prezzo ridicolo di soli 168,99 euro.