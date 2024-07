Modem TP-Link Archer: sconto ESCLUSIVO Amazon del 16%

Il TP-Link Archer VR1210v rappresenta l’apice della tecnologia modem/router per chi desidera una connessione internet veloce e affidabile. Oggi, è possibile acquistarlo su Amazon con un incredibile sconto del 16%, un’occasione imperdibile per migliorare la propria rete domestica, al prezzo speciale di soli 75,99 euro, anziché 89,99 euro.

Modem TP-Link Archer: la soluzione definitiva ai tuoi problemi di rete

Questo modem/router offre una connettività FR (EVDSL) che può raggiungere velocità fino a 300Mbps grazie al profilo 35b, ed è compatibile con gli standard VDSL2, ADSL2+ e ADSL, garantendo così un’ampia compatibilità con vari tipi di connessione. La vera potenza del VR1210v, tuttavia, si manifesta nella connettività F (Fibra FTTH), che supporta velocità fino a 1Gbps attraverso la porta WAN Gigabit, rendendolo ideale per la fibra ottica di Tiscali e altri operatori.

Il Wi-Fi Dual-Band AC1200 del VR1210v fornisce prestazioni eccezionali con due bande combinate per una velocità complessiva fino a 1167Mbps. La banda da 2.4GHz offre fino a 300Mbps, perfetta per attività come la navigazione web e l’uso dei social media, mentre la banda da 5GHz raggiunge fino a 867Mbps, ideale per streaming HD, gaming online e altre attività ad alta intensità di banda.

Oltre alla velocità, l’Archer VR1210v eccelle anche nella gestione della telefonia. Questo modem/router supporta sia la telefonia fissa che VoIP, consentendo di gestire le chiamate da linea fissa e account VoIP direttamente dai telefoni collegati. Questa funzionalità lo rende particolarmente adatto per chi ha esigenze di comunicazione avanzate, sia a livello domestico che professionale.

Non perdere l’opportunità di rivoluzionare la tua connessione internet con il TP-Link Archer VR1210v. Approfitta subito dello sconto del 16% su Amazon e scopri una nuova dimensione di velocità e affidabilità per la tua rete domestica. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 75,99 euro.