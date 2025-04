TP-Link RE500X: il ripetitore WIFi6 è in sconto lampo (-23%)

TP-Link RE500X è un ripetitore WiFi6 di ultima generazione con amplificatore Dual Band, funzionalità da Extender e Access Point e 1 porta Gigabit Ethernet integrata che puoi acquistare in offerta a soli 36,99 euro invece di 47,99, con spedizione Prime inclusa.

Le caratteristiche del ripetitore TP-Link RE500X

L’amplificatore usa la tecnologia WiFi 6 per darti una velocità da paura in ogni angolo della casa. Con la funzione OneMesh, se hai un router compatibile, puoi creare una rete unica e senza interruzioni: niente più disconnessioni passando da una stanza all’altra. Va bene anche se vuoi una connessione cablata, dato che è integrata una porta Ethernet Gigabit perfetta per collegare smart TV, PC o console da gaming.

L’indicatore luminoso saprà dirti esattamente dove posizionarlo per ottenere il massimo del segnale, così non perdi tempo a fare prove. Puoi controllare tutto dallo smartphone tramite l’app TP-Link Tether, facile e intuitiva anche se non sei un esperto.

In altre parole, per soli 36,99 euro invece di 47,99 ti porti a casa il repeater più semplice, economico e potente per espandere e trasformare la tua connessione.