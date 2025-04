Ripetitore Wi-Fi a 8,99€: TP-Link ME10 a PREZZO STRACCIATO

MERCUSYS ME10, il ripetitore Wi-Fi di TP-Link, è al suo prezzo minino storico su Amazon. In questo momento lo puoi acquistare a soli 8,99 euro, ma non sappiamo fino a quando: si tratta infatti di un’offerta a tempo che potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Se ti capita di dover fare i conti con un segnale debole o che si interrompe spesso lasciandoti offline, magari nelle stanze più remote della casa, è senza dubbio la soluzione che fa per te.

Ripetitore Wi-Fi economico: scegli MERCUSYS ME10

È pensato per entrare in azione soprattutto nelle aree con scarsa copertura wireless, garantendo una velocità fino a 300 Mbps nel trasferimento dati. Può contare sulla tecnologia One Touch per l’installazione, alla portata di chiunque: è sufficiente premere il tasto WPS sul router per sincronizzarlo. Non manca nemmeno una porta Fast Ethernet 10/100 Mbps per le connessioni cablate, a cui collegare ad esempio computer, televisori e console videoludiche. Se vuoi saperne di più fai un salto sulla pagina dedicata.

Con lo sconto del 47% (è applicato in automatico, non devi usare coupon) di oggi puoi comprare il ripetitore Wi-Fi di TP-Link al prezzo finale di soli 8,99 euro. Una spesa davvero irrisoria, considerando le caratteristiche e le prestazioni di MERCUSYS ME10.

Con l’abbonamento Prime attivo hai diritto alla consegna gratis già entro la giornata di domani (se non l’hai ancora fatto, puoi iniziare la prova di 30 giorni senza spese). La vendita e la spedizione sono gestite da Amazon, il voto medio ottenuto dalle recensioni sull’e-commerce supere le 4 stelle su 5.