Iliad Box, la fibra ultra veloce in sconto: risparmia ora 48€

Non è facile trovare l’offerta giusta per la connessione domestica: le proposte sul mercato sono tantissime e orientarsi non è semplice. Tuttavia, con Iliad Box si va veramente sul sicuro. Si tratta di una delle fibre più veloci e affidabili, con prestazioni che in pochi possono vantare.

Tra queste, la fibra 100% ottica FTTH e il modem con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. E poi molto altro, che vedremo nelle prossime righe. Prima però vogliamo dirti che Iliad Box è in offerta a soli 21,99€ al mese invece di 25,99€. Ciò equivale a 4€ in meno al mese, ovvero 48€ di risparmio. L’offerta è soggetta ad un limite di tempo, quindi bisogna approfittarne ora direttamente sul sito ufficiale di Iliad.

Iliad Box non è una fibra qualunque: ecco tutti i suoi vantaggi

Le prestazioni garantite dalla fibra di Iliad sono alte, ma variano in base alla tecnologia che raggiunge la tua abitazione. In sintesi:

Aree raggiunte da tecnologia FTTH EPON : download fino a 5 Gbit/s, upload fino a 700 Mbit/s;

: download fino a 5 Gbit/s, upload fino a 700 Mbit/s; Aree coperte da tecnologia FTTH GPON : download fino a 2,5 Gbit/s, upload fino a 500 Mbit/s, come ad esempio in alcune aree di Milano, Torino e Bologna.

: download fino a 2,5 Gbit/s, upload fino a 500 Mbit/s, come ad esempio in alcune aree di Milano, Torino e Bologna. Nelle aree bianche: fino a 1Gbit/s in download e fino a 300Mbit/s in upload.

Al di là della variabilità della velocità in base all’area geografica, la garanzia di Iliad Box si chiama Wi-Fi7 7, l’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless, per navigare con prestazioni di velocità e stabilità ancora più elevate sia in download che in upload. Inoltre, mette a disposizione anche chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali.

Tutto questo gestibile con l’app Iliadbox Connect e al prezzo di 21,99€ al mese invece di 25,99€. L’offerta è però riservata solo ai clienti mobile che hanno attiva una promozione da 9,99€ o 11,99€ al mese. Per avere maggiori dettagli basta andare sul sito di Iliad.