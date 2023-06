Bilancia SMART: ci sali sopra e sai com'è il tuo corpo

Sei una persona attenta alla propria salute? Allora in casa tua non può mancare la Bilancia Digitale SMART per tenere sotto controllo ogni tuo parametro.

Oggi la puoi trovare in offerta su Amazon a soli 28,99€ grazie alla doppia promozione. Non male vero? Non lasciartela scappare e completa subito l’ordine. Devi solamente spuntare il coupon.

Ricordati che la riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

La bilancia SMART di INSMART sarà il tuo compagno di fitness perfetto

Che tu sia un tipo da palestra o semplicemente che tiene alla sua forma fisica, di sicuro terrai sotto controllo il tuo peso e diversi altri fattori. Se stai cercando un modo facile e veloce per questo compito di sicuro la Bilancia SMART non può mancare in casa tua. Questo straordinario dispositivo ti permette infatti di controllare non solo il tuo peso, ma anche tanti altri fattori come massa muscolare, massa grassa BMI e altri ancora. Come puoi vedere è perfetta per ogni tua richiesta e sarà un alleata perfetta per controllare la tua salute.

I suoi quattro sensori insieme ai quattro elettrodi di cui è dotata, permettono una misurazione sempre accurata e precisa di ogni valore. Con una capacità massima di 180 kg, è adatta a tutti i membri della famiglia.

Il suo punto di forza maggiore è la possibilità di collegarla tramite Bluetooth al tuo smartphone attraverso l’applicazione “Fitdays”. Infatti grazie a questa potrai controllare in qualsiasi momento ogni valore della tua pesatura e avere un quadro generale della tua salute. Potrai anche registrare tutti i membri della famiglia senza limiti di slot e avere sotto mano tutto quello che ti serve sapere. Se non dovessi avere con te lo smartphone al momento della pesatura non preoccuparti, infatti i dati si sincronizzeranno in un secondo momento appena sarà possibile.

Non farti scappare questa incredibile offerta e acquista subito su Amazon questa strabiliante Bilancia Smart al prezzo di 28€ grazie allo sconto.

Con Amazon Prime hai sempre spedizione veloce gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.