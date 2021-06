Bilancia smart, lo sfizio che oggi puoi toglierti

Se hai sempre pensato che una bilancia smart fosse uno strumento utile, ma che a quel prezzo ne avresti fatto a meno, oggi puoi toglierti finalmente lo sfizio: uno sconto del 49% è una argomentazione sicuramente sufficiente, visto che il prezzo crolla a soli 35,99 euro grazie ad una improvvisa offerta su Amazon sulla linea Eufy. “Smart” è una questione di approccio: significa digitalizzare la lettura e gestire il dato; significa andare oltre la semplice pesata; significa inserire la misurazione in trend che possano dire molto di più sul proprio peso al di là del semplice e freddo numero.

Peso smart, sconto super

Una bilancia smart al prezzo di una bilancia normale, insomma, ma potendosi mettere in casa uno strumento con design e funzionalità avanzate:

Il segreto di bilance di questo tipo sta nella connessione Bluetooth con lo smartphone: ogni pesata può essere registrata, analizzata, suddivisa in 13 parametri utili che consentono di andare ben oltre il solo peso corporeo. Una precisione migliorata, inoltre, rende il valore base più affidabile ed il servizio di analisi può essere esteso a tutta la famiglia.

Uno strumento intelligente di cui molti preferiscono fare a meno quando il prezzo è l'ostacolo. Quando lo sconto dimezza la cifra e non alleggerisce il portafoglio (quello odierno è il miglior prezzo di sempre per la bilancia smart Eufy), l'occasione è quella giusta per pesare nuovamente le proprie valutazioni.