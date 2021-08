Bill Gates e Jeff Bezos cercano minerali in Groenlandia

Le strade di tutto il mondo stanno per essere invase dalle auto elettriche che, durante la fase di produzione, richiedono materie prime differenti rispetto a quelle dotate di un motore tradizionale. Ne consegue un'esigenza di approvvigionamento per minerali da destinare ai veicoli e in particolare alle loro batterie. Tra coloro che vi hanno intravisto un potenziale di business anche Bill Gates e Jeff Bezos, due tra gli uomini più ricchi del pianeta.

Bill Gates, Jeff Bezos e il mercato EV

Insieme a Michael Bloomberg, Ray Dalio e altri finanzieranno un nuovo progetto localizzato in Groenlandia, più precisamente nel sito Disko-Nuussuaq che copre un'area pari a 2.776 chilometri quadrati sulla costa occidentale, alla ricerca di nichel, rame, cobalto e platino.

A occuparsene sarà la britannica Bluejay Mining, che a tale scopo ha siglato una joint venture con la statunitense KoBold Metals. Come si legge nel comunicato stampa, quest'ultima impiega anche sistemi basati sul intelligenza artificiale e machine learning per condurre le proprie ispezioni. L'iniziativa si concretizzerà in due fasi: uno studio avviato entro la fine del prossimo anno per individuare le location più adatte e il via agli scavi nel 2024.