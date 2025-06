Bill Gates e Linus Torvalds si sono incontrati per la prima volta

È quasi difficile crederlo, ma Bill Gates e Linus Torvalds non si erano mai incontrati di persona. Eppure, si tratta di due tra i nomi che più hanno segnato e indirizzato lo sviluppo del mondo informatico, nel corso degli ultimi decenni. È avvenuto nel fine settimana.

Il primo incontro tra Bill Gates e Linus Torvalds

A testimoniare l’occasione è un post su LinkedIn pubblicato da Mark Russinovich, il creatore di Sysinternals (oggi CTO, Deputy CISO e Technical Fellow di Azure). Il quarto protagonista dello scatto, a destra, è David Cutler. Classe 1942, è sicuramente meno noto ai non addetti ai lavori rispetto ai due volti al centro, ma dal suo ingresso in Microsoft datato 1998 ha svolto un ruolo chiave, guidando in origine il team impegnato sul progetto Windows NT. In tempi più recenti è stato fondamentale anche per i primi passi mossi in ambito cloud.

Ho vissuto l’emozione di una vita, organizzando la cena per Bill Gates, Linus Torvalds e David Cutler. Linus non aveva mai incontrato Bill, e Dave non aveva mai incontrato Linus. Non sono state prese decisioni importanti sul kernel, ma forse nella prossima cena.

Da una parte il cofondatore di Microsoft, dall’altra il papà del kernel Linux. Due mondi rimasti a lungo distanti, spesso ai ferri corti (quel Linux is a cancer di Steve Ballmer non è mai stato dimenticato), che si sono però avvicinati nell’ultimo periodo, soprattutto dopo l’insediamento di Satya Nadella sulla poltrona di CEO, nel nome di un’interoperabilità della quale possono beneficiare entrambi.

Va detto che Bill Gates e Linus Torvalds, pur avendo portando avanti due carriere parallele e fondate su approcci all’informatica molto diversi, non hanno mai avuto un vero e proprio scontro diretto. Più che altro, quella a cui si è assistito è una sorta di rivalità ideologica che contrappone il software proprietario e quello open source.