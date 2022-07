Binance, dove l'inverno delle crypto è meno freddo

Dall’inizio del 2022 a oggi il mercato delle criptovalute è rapidamente caduto, creando situazioni di grave difficoltà per gli equilibri di molti operatori del settore. Secondo una indagine CryptoMonday, però, c’è un brand che più di ogni altro si è invece avvantaggiato della situazione riuscendo a posizionarsi come elemento centrale nella fiducia degli utenti: si tratta di Binance, la cui quota di mercato è progressivamente aumentata mese dopo mese.

Binance a quota 47%

Secondo le stime fornite, Binance contava una quota di mercato del 39% a inizio anno ed ha raggiunto il 47% nel mese di giugno. Questa grande ascesa potrebbe essere motivata da due trend in qualche modo paralleli e ricollegati, entrambi afferenti al tema della fiducia. La fiducia, infatti, è ciò che ha premiato il brand in un momento nel quale altri piccoli exchange hanno iniziato a tirare i remi in barca. La fiducia, inoltre, è quella che polarizza l’utenza in tempi di vacche magre, portando così le scelte degli investitori principalmente verso Bitcoin ed Ethereum, lasciando indietro le più piccole e fragili altcoin. Istinto di sopravvivenza, forse: quando tutto crolla, meglio cercare riferimenti solidi.

Binance si è trovata pertanto in situazione di forza proprio nel momento di massima debolezza del mercato, godendo ora di una maggior quota di mercato e con basi più solide in prospettiva di rimbalzo. Qualora il mercato delle crypto tornasse a veleggiare, insomma, proprio Binance sarà nella miglior posizione per poterne approfittare, forte di una concentrazione di utenti da poter monetizzare al meglio sulla scia di valutazioni in nuova risalita.

A far smuovere gli equilibri nel settore sono stati soprattutto gli scandali che hanno coinvolto la sicurezza di alcuni exchange, smuovendo così la fiducia accumulata negli anni antecedenti e perdendo quote di mercato in favore del brand dominante. La stessa Coinbase sta zoppicando, così che Binance ha buon gioco a far terra bruciata attorno a sé per far proprio un numero crescente di utenti, wallet e investimenti.

