Binance annuncia il Global Advisory Board

Presieduto da Max Baucus, ex senatore e ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, il Global Advisory Board (GAB) appena costituito da Binance fornirà all’exchange consulenza a proposito delle questioni normative, politiche e sociali che interessano il settore delle criptovalute e non solo. Fa parte del progetto anche David Wright, ex Segretario Generale della IOSCO ed ex membro della Commissione Europea.

Grazie al supporto del GAB, la società mira così a favorire uno sviluppo sostenibile di questa industria in rapida evoluzione. Lo farà affrontando temi inerenti a crypto, blockchain e Web3 nonché prendendo decisioni e attuando progetti riguardanti a norme e compliance. Riportiamo di seguito il commento di Changpeng Zhao “CZ”, fondatore e CEO della piattaforma.

Negli ultimi cinque anni, Binance è stata pioniera del nuovo ed entusiasmante mondo delle criptovalute, della blockchain e del Web3. In questo periodo, abbiamo affrontato questioni complesse di cui ancora non si era a conoscenza. Abbiamo focalizzato l’attenzione sull’offerta di soluzioni di compliance che proteggano gli interessi degli utenti cripto, mantenendo allo stesso tempo un ritmo sostenuto di innovazione socialmente utile. Il GAB rappresenta un grande passo avanti nel percorso volto a condividere i benefici della finanza moderna e della blockchain con il mondo intero.

The #Binance Global Advisory Board, chaired by former US Senator Max Baucus, includes experts in public policy, government, finance, economics & corporate governance.

The board will advise Binance on the regulatory, political & social issues our industry faces as it grows.

— Binance (@binance) September 22, 2022