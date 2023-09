Bing Chat: generazione immagini con DALL-E 3

Mikhail Parakhin, nuovo responsabile del gruppo Windows and Web Experiences di Microsoft, ha comunicato che tutti gli utenti possono sfruttare il modello DALL-E 3 di OpenAI per generare immagini con Bing Image Creator all’interno di Bing Chat. L’azienda di Redmond ha inoltre annunciato la disponibilità di alcune funzionalità mostrate durante l’evento del 21 settembre.

Il servizio Bing Image Creator ha sfruttato il modello di OpenAI fin dal suo esordio, grazie all’accordo miliardario sottoscritto da Microsoft con l’azienda californiana. Ora le immagini avranno una qualità superiore, in quanto generate con DALL-E 3. Lo stesso Mikhail Parakhin ha pubblicato un esempio nel post condiviso su X:

Rolling out DALL-E 3 in Bing broadly – should be at a 100% by 8PM PST. pic.twitter.com/56UpANHR7M

— Mikhail Parakhin (@MParakhin) September 29, 2023