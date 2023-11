Bing lancia le didascalie generative AI per i risultati di ricerca

All’inizio di questa settimana Microsoft ha abbandonato il marchio Bing Chat a favore di Copilot per i suoi servizi di chatbot AI. Tuttavia, l’azienda ha ancora il nome n per il suo motore di ricerca e i suoi strumenti per i webmaster. Questa settimana, l’azienda ha rivelato in sordina il design di un nuovo strumento di ricerca per offrire informazioni concise sul contenuto delle singole pagine web.

Nel blog ufficiale di Bing, Microsoft ha annunciato quello che ha chiamato Generative AI Captions. Ha dichiarato: “Sfruttando la potenza di GPT 4, le didascalie generative ridefiniscono il modo in cui gli utenti interagiscono con i risultati di ricerca. Analizzando una query di ricerca, estrae le informazioni più pertinenti dalle pagine web e le trasforma in risultati altamente pertinenti e facilmente comprensibili“.

Le didascalie generative sono adattate a ogni singola query di ricerca e possono generare snippet diversi per query diverse. Possono non rispecchiare l’esatta formulazione della pagina web, ma Bing impiega una miriade di segnali e tecniche per garantire la qualità e la precisione del testo generato.

Come funzionano le didascalie generative?

Le didascalie generative sono basate su un modello di intelligenza artificiale chiamato GPT 4, che è stato sviluppato da OpenAI. GPT 4 è in grado di generare testi coerenti e fluenti a partire da un input iniziale, come una parola chiave o una frase. Il modello è stato addestrato su miliardi di pagine web e documenti, e ha imparato a riconoscere i concetti, i contesti e le relazioni tra le parole.

Quando un utente inserisce una query di ricerca su Bing, il motore di ricerca invia la query al modello GPT 4, che cerca di capire l’intento dell’utente e di trovare le pagine web più rilevanti. Poi, il modello analizza il contenuto di ogni pagina web e ne estrae le informazioni più importanti, che riassume in una didascalia generativa. La didascalia generativa viene poi mostrata sotto il titolo e l’URL della pagina web nei risultati di ricerca, per aiutare l’utente a decidere se cliccare o meno sul link.

Quali sono i vantaggi delle didascalie generative?

Le didascalie generative hanno diversi vantaggi rispetto alle tradizionali didascalie statiche, che sono spesso basate sul tag meta description delle pagine web o su una porzione del testo della pagina. Sono:

Più pertinenti : sono personalizzate in base alla query di ricerca dell’utente, e mostrano le informazioni più rilevanti per la sua domanda. Le didascalie statiche, invece, sono le stesse per tutte le query, e potrebbero non essere pertinenti o aggiornate.

: sono personalizzate in base alla query di ricerca dell’utente, e mostrano le informazioni più rilevanti per la sua domanda. Le didascalie statiche, invece, sono le stesse per tutte le query, e potrebbero non essere pertinenti o aggiornate. Più informative : sono in grado di sintetizzare il contenuto di una pagina web in poche parole, e di evidenziare gli aspetti più importanti o interessanti. Le didascalie statiche, invece, sono spesso troppo brevi o troppo vaghe, e non forniscono abbastanza informazioni per aiutare l’utente a scegliere il link migliore.

: sono in grado di sintetizzare il contenuto di una pagina web in poche parole, e di evidenziare gli aspetti più importanti o interessanti. Le didascalie statiche, invece, sono spesso troppo brevi o troppo vaghe, e non forniscono abbastanza informazioni per aiutare l’utente a scegliere il link migliore. Più creative: sono generate da un modello di intelligenza artificiale che può usare un linguaggio naturale e coinvolgente, e che può creare frasi originali e accattivanti. Le didascalie statiche, invece, sono spesso scritte da umani o da algoritmi semplici, e possono essere noiose o ripetitive.

Come controllare le didascalie generative

Microsoft consente inoltre ai webmaster che non vogliono che il contenuto delle loro pagine web venga sintetizzato di utilizzare i tag NOCACHE o NOARCHIVE su tali pagine. Maggiori informazioni su questi tag sono disponibili in questo precedente post sul blog di Bing. Il post precisa che l’azienda rispetta anche i metatag MAXSNIPPET e NOSNIPPET.

Microsoft ha recentemente aggiunto nuove funzionalità agli strumenti per i Webmaster di Bing che consentono agli amministratori dei siti web di vedere quanto traffico arriva sulle loro pagine web e tramite Bing Chat (ora Copilot) sotto il filtro “Web + Chat”, che unisce entrambe le informazioni in un unico filtro. Quindi gli amministratori non possono vedere informazioni specifiche sul traffico generato dal solo chatbot.

Microsoft ha anche lanciato di recente l’applicazione Bing Webmaster Tools per smartphone e tablet Android, in modo che gli amministratori possano tenere traccia del traffico del proprio sito anche in mobilità.