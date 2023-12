Bing: Microsoft aggiunge lo speed test di Ookla

Probabilmente non tutti erano a conoscenza della cosa, ma a partire dal 2016 Microsoft ha aggiunto una speciale funzione su Bing per permettere agli utenti di testare la velocità della connessione ad Internet in essere, semplicemente digitando la parola “speedtest” o “speed test” nel motore di ricerca. La funzionalità, che nulla ha a che vedere con il trend AI del momento, è recentemente stata aggiornata e ora si basa sul ben noto speed test di Ookla.

Bing con speed test di Ookla

Il colosso di Redmond ha infatti eliminato il proprio speed test e ha implementato un widget che va a sfruttare quello di casa Ookla, appunto, che è praticamente lo strumento più popolare e affidabile al mondo appartenente alla categoria in questione.

Per eseguire il test della velocità di internet con lo speed test di Ookla tramite Bing è sempre sufficiente digitare “speedtest” o “speed test” nel campo di ricerca, in modo tale da richiamare il widget apposito, dopodiché occorre premere sul pulsante Avvio per far partire il test e attendere il responso.

I dati restituiti andranno poi a mostrare le tue attuali velocità di download e upload insieme alla latenza. Chiaramente, è possibile ripetere il test tutte le volte che lo si desidera, senza alcuna limitazione.

Per chi non lo sapesse, Ookla ha iniziato a offrire il suo servizio Speedtest.net nel 2006. Sul sito dell’azienda viene dichiarato che ogni giorno vengono eseguiti oltre 18 milioni di test unici dagli utenti e che dal suo lancio ha generato oltre 51 miliardi di test in tutto il mondo. Inoltre, l’azienda gestisce più di 16.000 server in tutto il mondo per poter permettere l’attuazione di tutti questi test.