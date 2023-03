Bing ora conta oltre 100 milioni di utenti attivi grazie a ChatGPT

Il nuovo Bing con ChatGPT è un autentico successo. Se una volta il motore di ricerca di casa Microsoft veniva snobbato dal pubblico, schierato nettamente dalla parte di Google per questioni di praticità e ottimizzazione dei risultati di ricerca, ora grazie all’integrazione del chatbot del momento sta raggiungendo cifre stupefacenti. Si parla, per l’esattezza, di oltre 100 milioni di utenti attivi quotidianamente.

Bing esplode grazie a ChatGPT

A confermare questi dati è stato Yusuf Mehdi, vicepresidente di Microsoft per Modern Life, Search and Devices. Stando a quanto da lui dichiarato, a un mese dall’introduzione del servizio basato sull’intelligenza artificiale la società sta registrando un boom di utenza mai visto prima. Lo stesso Mehdi ha difatti osservato che un terzo degli utenti oggi attivi su Bing è completamente nuovo al motore di ricerca.

Apparentemente, in media Microsoft vede tre chat per sessione, con oltre 15 milioni di conversazioni attive. In aggiunta, l’introduzione del modello Prometheus AI ha contribuito a rendere i risultati di ricerca di Bing molto più pertinenti, portando così a miglioramenti sensibili nell’utilizzo di Microsoft Edge, browser che oggi sta vedendo una crescita parallela altrettanto incredibile.

L’IA si conferma lo strumento del momento

Ormai gli osservatori del settore tech non si stancano più di ripeterlo e, anzi, sembra un’osservazione quasi scontata: l’IA è lo strumento del momento. Ormai i vari modelli linguistici stanno rendendo l’intelligenza artificiale ancora più mainstream ed evidente rispetto a prima: non si tratta più di qualcosa di misterioso, bensì di tangibile e interagibile con maggiore frequenza.

Il fascino di ChatGPT ha conquistato le aziende e i cittadini, e chissà quanto convincerà altre persone a passare a Bing o, magari, ad altri browser potenziati dalla stessa tecnologia come DuckDuckGo con DuckAssist.