Bipanda Staking: disponibili cinque nuovi coin

In queste ore, cinque nuovi coin fanno il loro ingresso nell’offerta di Bitpanda Staking. È l’opzione consigliata a chi sta muovendo i primi passi nel mondo degli investimenti sulle criptovalute, poiché consente di guadagnare ricompense settimanali. Funziona partecipare con i propri asset alla convalida delle transazioni sulle blockchain e ottenendo in cambio un reward.

Nuovi coin per lo staking su Bitpanda

La formula non prevede il blocco degli asset (accessibili per la gestione in qualsiasi momento) e non ci sono periodi di attesa prima di iniziare a guadagnare. Ancora, le ricompense sono aggiunte automaticamente in staking permettendo all’investimento di crescere più rapidamente. Riportiamo di seguito quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale.

Dopo il lancio di Bitpanda Staking, siamo entusiasti di aggiungere cinque nuovi coin all’offerta, portando il totale a quindici. Per chiunque stia muovendo i primi passi nel mondo degli investimenti in criptovalute, lo staking ti consente di guadagnare reward su base settimanale, mettendo al lavoro i tuoi coin come parte del processo di convalida della blockchain.

Ecco le new entry, affiancate dalle percentuali di reward stimate.

Kava (KAVA), 18,40%;

Avalanche (AVAX), 6,93%;

Aave (AAVE), 5,47%;

Elrond (EGLD), 9,50%;

Flow (FLOW), 4,80%.

Vanno ad aggiungersi a quelli già disponibili partendo da dieci criptovalute differenti ovvero Cardano (ADA), Tron (TRX), Tezos (XTZ), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), Graph (GRT), Kusama (KSM) e Near Protocol (NEAR).

Quali sono i vantaggi offerti dallo staking sulla piattaforma? Anzitutto, permette agli investitori di accumulare un reddito passivo, in modo semplice. Poi, come già scritto, in ogni momento è possibile intervenire sulle risorse, non essendo bloccate. Le ricompense sono inoltre assegnate subito, fin dal la prima settimana. Tutto che ti serve per iniziare ora è aprire un conto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.