Trading e sostenibilità: 17 nuovi ETF su Bitpanda

Sono oggi da segnalare parecchie new entry nel portfolio di opportunità proposto da Bitpanda per il trading. Fanno il loro debutto 17 nuovi ETF conformi ai criteri di sostenibilità ambientale. Nel dettaglio, 13 rispettano appieno i requisiti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Gli altri 4 sono invece allineati agli obiettivi stabiliti con l’Accordo di Parigi sul clima.

17 nuovi ETF su Bitpanda, nel nome della sostenibilità

Ideali per chi è alla ricerca di un approccio semplice agli investimenti, gli Exchange-Traded Fund sono fondi diversificati che replicano in modo fedele le prestazioni di un indice sottostante. Caratterizzati da dinamiche semplici da comprendere, offrono rendimenti elevati a lungo termine nelle condizioni di mercato più stabili.

Siamo felici di annunciare che abbiamo aggiunto alla nostra piattaforma 13 ETF conformi ai criteri ESG in cui puoi iniziare a investire al più presto! I nostri nuovi ETF conformi ai criteri ESG includono titoli socialmente responsabili e attivi nella ricerca della sostenibilità in tutti i continenti. Non solo, troverai anche 4 nuovi ETF allineati all’Accordo di Parigi sul clima, che si concentrano sull’allineamento degli investimenti con gli obiettivi climatici stabiliti appunto dall’Accordo di Parigi.

Scegliere ETF di questa categoria significa puntare su aziende con modelli di business basati su principi di tutela dell’ambiente e rispetto dei diritti umani. Alcune lo fanno, ad esempio, attraverso programmi di riforestazione per compensare l’utilizzo delle risorse naturali necessarie al loro processo produttivo.

Nel mondo degli investimenti, gli ETF conformi ai criteri ESG pongono l’accento sui fattori ambientali, sociali e di governance. Hanno l’obiettivo di allocare maggiori finanziamenti verso iniziative che hanno un ampio impatto positivo.

È possibile investire in ETF ESG e Climate Paris Aligned con un importo minimo di 1 euro e senza commissioni su Bitpanda Stocks: tutto ciò che ti serve è aprire un conto su Bitpanda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.