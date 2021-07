Birra fresca grazie al supporto del monitor (ebbene si)

Hai mai sognato una birra fresca in qualsiasi momento della giornata grazie ad uno spillatore sempre pronto a servirti la tua preferita? Se ancora non conosci lo spillatore The Sub, è venuto il momento di provarlo. Una volta acquistata la macchina, infatti, si possono ordinare gli intelligenti fusti da 2 litri (“Torp”) che consentono di avere birra sempre fresca a sempre in pressione, a disposizione continua per gli amici, per una serata di coppia o per una serata di fronte alla Nazionale.

The Sub e il problema della spia rossa

C'è però un problema ed è raffigurato in un dettaglio di questa immagine dello spillatore Krups:

Il problema è relativo a quella che si presenta da tempo come una apparente debolezza di questo fenomenale strumento di spillatura: su molti forum è segnalata infatti la difficoltà di far diventare verde l'apposito segnalatore che abilita la disponibilità della birra. Quando il segnalatore resta rosso, infatti, significa che le condizioni non sono ancora ideali ed in molti casi (ad esempio se la birra non ha raggiunto la sua temperatura ideale) la luce verde non si accende mai o ci impiega molte ore.

La soluzione, per paradossale che possa sembrare, sta in un sostegno per monitor da 12 euro:

Questo semplice strumento, pensato nativamente per offrire un supporto stabile al display sulla tua scrivania, può infatti diventare un eccellente dissipatore di calore per lo spillatore The Sub. Il sostegno HuaNuo, infatti, compie due azioni fondamentali per raffreddare il motore inferiore del The Sub:

crea una distanza rispetto al piano di supporto, consentendo una migliore fuoriuscita dell'aria avendo fori di sufficiente ampiezza, non trattiene il calore e ne favorisce l'evasione rispetto agli ingressi laterali

Le gambe regolabili consentono inoltre di porre lo spillatore alla giusta altezza, così da poter utilizzare sia bicchieri, sia boccali, sia caraffe. La stabilità è perfetta, la superficie sufficientemente ampia e il materiale assolutamente resistente. Prima di posizionare The Sub sul suo nuovo piano di sostegno, si consiglia di rimuovere le due viti inferiori e pulire la ventola ed il meccanismo di dissipazione del calore, aspirando la polvere accumulata prima di rimontare il tutto e installare il prossimo Torp.

Non chiederti come abbiamo trovato questa soluzione che molti stanno cercando da tempo sui forum dedicati al mondo The Sub. Semplicemente, prosit!

p.s. se non ti piace la birra, avrai comunque un ottimo sostegno per display a metà prezzo. Resta comunque un buon affare.