Bitcoin 2021: può una conferenza risollevare BTC?

Questa settimana Miami ospita quello che viene definito l'evento più grande di sempre dedicato a Bitcoin: una conferenza (4 e 5 giugno) a cui prende parte, tra gli altri, anche il numero uno di Twitter, Jack Dorsey, da lungo tempo sostenitore della criptovaluta per interesse diretto.

L'evento Bitcoin 2021 in scena a Miami

La conferenza, battezzata Bitcoin 2021, si sposta nel Florida dopo le edizioni organizzate a Los Angeles. Un appuntamento “in presenza”, reso possibile dai buoni risultati che sta portando la campagna vaccinale. Così viene presentata sulle pagine del sito ufficiale.

Bitcoin 2021, il più grande evento dedicato a Bitcoin nella Storia, con un sold out da 12.000 visitatori e altre migliaia in tutta Miami, andrà in scena il 4 e 5 giugno con Jack Dorsey, Nick Szabo, Michael Saylor, Cynthia Lummis e Tony Hawk come speaker principali.

Ha senso realizzare un evento fisico per una moneta digitale? Se sì, con quale obiettivo? Ha provato a spiegarlo Mati Greenspan, CEO di Quantum Economics, con un riferimento a ciò che definisce “Miami Effect”.

L'idea è che riunire alcune migliaia di persone acceleri la creazione di relazioni, la condivisione di idee e le collaborazioni, così da favorire la crescita dell'industria.

C'è dunque la volontà non dichiarata di tornare a far crescere il valore di Bitcoin dopo le flessioni recenti. La criptovaluta ha toccato il suo record storico a metà aprile superando i 64.800 dollari, mentre nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo si trova a circa 38.600 dollari (fonte CoinDesk). Sul lungo periodo, il trend positivo è comunque netto: è sufficiente dare uno sguardo al grafico qui sopra per rendersene conto, un anno fa esatto si trovava sotto la soglia dei 10.000 dollari.