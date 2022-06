Cosa c'entra l'andamento di Bitcoin con Bart Simpson?

Alcune tra le più importanti e autorevoli testate che trattano il tema delle criptovalute stanno descrivendo l’andamento fatto registrare da Bitcoin nell’ultima giornata chiamando in causa un personaggio noto dei cartoni animati: Bart Simpson. Per quale motivo? Per comprenderlo è sufficiente dare un’occhiata al grafico visibile qui sotto.

La cresta di Bart Simpson e la caduta di Bitcoin

Il riferimento al ragazzino della famiglia Simpson è dovuto alla sequenza di guadagni e perdite fatta registrare da BTC. Questi sbalzi, se visualizzati l’uno dopo l’altro, ne sembrano disegnare il profilo. Un pattern che torna utile agli analisti per descrivere un periodo (più o meno lungo) di sostanziale stabilità, anticipato da una improvvisa impennata e concluso con una altrettanto repentina discesa.

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il valore di Bitcoin si attesta a meno di 29.500 dollari. Il calo registrato durante le ultime 24 ore supera il 6%. Non è stata raggiunta la quota dei 32.000 dollari da molti ritenuta essenziale per puntare a un’ulteriore risalita dopo il tonfo delle scorse settimane. Quella appena lasciata passa in archivio come l’ennesima giornata nera per la criptovaluta e per coloro che hanno scelto di puntare su questo asset con l’obiettivo di generare un guadagno.

Sembrano pesare le decisioni prese da enti e autorità a livello internazionale: l’ultima arriva dall’Etiopia, dove la banca centrale ha deciso di mettere al bando le transazioni in BTC, rendendole di fatto un’attività illegale.

Per il trading in criptovalute puoi scegliere l’affidabilità di Crypto.com, exchange che offre una vasta gamma di asset, inclusi gli NFT.

Chiudiamo con una curiosità. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma il nome completo del personaggio è Bartholomew JoJo Simpson. Quello del padre è invecd Homer Jay Simpson (come si scopre in un episodio tra i più celebri) e la madre è Marjorie Jacqueline Bouvier Simpson.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.