Bitcoin a corso legale: El Salvador esortato a fare un passo indietro

Il comitato esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha ufficialmente esortato El Salvador a fare un passo indietro. Secondo quanto indicato nell'ultimo rapporto pubblicato martedì, il Paese dovrebbe sospendere Bitcoin come moneta a corso legale. Il motivo principale riguarderebbe i rischi che questa scelta, secondo l'istituto finanziario globale, porterebbe alla stabilità finanziaria, alla protezione dei consumatori e all'integrità del Paese.

Bitcoin: il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito a El Salvador

In pratica, secondo quanto dichiarato dal Fondo Monetario Internazionale, El Salvador sarebbe stato raccomandato di interrompere l'integrazione di Bitcoin nell'economia del Paese. Il suo utilizzo come moneta a corso legale, stando a quanto dichiarato, peggiorerebbe i rischi e le passività finanziarie attualmente in essere.

Ecco una parte presa proprio dall'ultimo documento pubblicato ieri dal comitato esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. L'accento è posto sulle ultime difficoltà. Anche per questo El Salvador è in trattativa per ricevere un prestito di 1,3 miliardi:

Sono emerse vulnerabilità del debito pubblico. I persistenti disavanzi di bilancio e l'elevato servizio del debito determinano un fabbisogno di finanziamento ampio e crescente. Il disavanzo di bilancio è previsto al 5¾ per cento del PIL nel 2021 e a circa il 5 per cento del PIL nel 2022. Secondo le politiche attuali, il debito pubblico dovrebbe salire a circa il 96 per cento del PIL nel 2026 su un percorso insostenibile.

Perché El Salvador dovrebbe abbandonare BTC

A ciò si aggiunge il motivo per cui l'FMI sta chiedendo a El Salvador di rimuovere Bitcoin come moneta a corso legale. Ecco quanto dichiarato, sempre nell'ultima nota:

Da settembre 2021, il governo ha adottato Bitcoin come moneta a corso legale. L'adozione di una criptovaluta come moneta a corso legale, tuttavia, comporta grandi rischi per l'integrità finanziaria e del mercato, la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori. Può anche creare passività potenziali.

Da qui la scelta di spingere il Governo del Paese a fare un passo indietro: