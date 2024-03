Bitcoin: nuova previsione al top e i vantaggi di investire con Kraken

Fino a dove può spingersi Bitcoin? Sono in tanti a domandarselo in questo periodo, dopo la recente scalata record sopra i 70.000 dollari. Secondo Laurent Benayoun, amministratore delegato di Acheron Trading, il prezzo potrebbe salire fino a 180.000 dollari nell’attuale fase di bull market. Questo grazie all’imminente halving, il successo straordinario degli ETF Bitcoin e l’allentamento delle politiche monetarie.

Previsioni simili, confermate poi dai numeri registrati dalla criptovaluta più importante al mondo, non fanno altro che spingere un maggior numero di persone ad iniziare a investire in questo mercato. Tra le migliori piattaforme disponibili in Italia segnaliamo Kraken, operatore di fama internazionale e attuale sponsor della scuderia di Formula 1 Williams Racing.

I vantaggi di investire in Bitcoin e altre criptovalute tramite Kraken

A livello globale Kraken conta oltre 10 milioni di clienti, forte della sua presenza capillare in più di 190 Paesi, con un volume trading trimestrale che supera i 207 miliardi di dollari. Sono numeri importanti, che testimoniano l’affidabilità di una delle piattaforme di criptovalute più conosciute al mondo.

All’affidabilità segue una semplicità d’uso disarmante. Dopo la creazione gratuita di un account, è sufficiente aggiungere il metodo di pagamento desiderato per il trasferimento dei fonti dal proprio conto bancario a quello di Kraken e il gioco è fatto: dopo pochi minuti si è subito pronti a scambiare oltre 200 criptovalute tra Bitcoin, Ethereum, Ripple, ecc.

Un ulteriore punto di forza di Kraken è il servizio clienti, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tramite live chat, telefono o e-mail.

Puoi registrare un account gratuito sulla piattaforma Kraken tramite questa pagina e iniziare a investire in Bitcoin e in altre criptovalute con soli 10 euro.