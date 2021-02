Altra giornata da record per Bitcoin che è arrivato a toccare quota 48.279,35 dollari (fonte CoinDesk), mai così in alto. Solo pochi giorni fa aveva fatto segnare il picco precedente, lievemente inferiore, fermandosi a 48.226,25. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo la moneta virtuale è scambiata a 48.048,60 dollari.

1 BTC = 48.297,35 dollari

È sufficiente dare uno sguardo al grafico di seguito per capire l’entità dell’impennata apprezzata nel corso dell’ultima settimana. Cosa l’ha innescata? Tra gli altri fattori c’è senza dubbio anche l’investimento da 1,5 miliardi di dollari da parte di Tesla (una mossa che ha fatto storcere il naso in quando a sostenibilità) che ha nuovamente puntato un faro su Bitcoin accelerandone le transazioni.

Prendendo in considerazione l’ultimo anno la crescita è ancora più marcata.

Come sempre in questi casi è doveroso ricordare che l’acquisto di Bitcoin costituisce un investimento esposto al rischio di volatilità: così come nell’ultimo periodo abbiamo visto il prezzo salire in modo repentino si potrebbe innescare una discesa, lasciando di fatto con in mano un pugno di mosche. Prima di rompere il salvadanaio e convertire tutti i propri risparmi in BTC è dunque meglio fare un respiro profondo e pensarci bene.