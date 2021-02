Bitcoin supera i 48000 dollari, nuovo record

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo un Bitcoin è scambiato a 46.232,70 dollari (o 38.180,12 euro), ma solo poche ore fa la criptovaluta per eccellenza ha fatto segnare un nuovo record raggiungendo i 48.226,25 dollari.

Nuovo record per Bitcoin: toccati i 48.226,25 dollari

La crypto non è mai stata così in alto. A innescare la forte e repentina crescita tra le altre cose l’investimento da 1,5 miliardi di dollari da parte di Tesla. L’automaker di Elon Musk ha inoltre confermato che gli acquirenti potranno comprare le sue vetture elettriche pagandole in BTC. Sulle pagine di Newstreet abbiamo provato a stimare quanto costerebbero.

Tra gli analisti c’è chi ritiene sia solo l’inizio di un trend che presto porterà Bitcoin verso nuove vette. Citando alcune delle previsioni formulate di recente, secondo JPMorgan la criptovaluta potrà arrivare in un futuro non troppo lontano a quota 146.000 dollari, mentre il CIO di Guggenheim Partners si è spinto oltre parlando di 600.000 dollari raggiungibili. Prima di mettere mano al portafogli e convertire tutto in moneta virtuale è bene ricordare che un investimento di questo tipo è soggetto a volatilità e il rischio di rimanere a stretto giro con un mano un pugno di mosche non è da escludere.