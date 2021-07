Un attacco DDoS ha colpito Bitcoin.org: chiesto riscatto in BTC

Il sito Bitcoin.org, il cui obiettivo dichiarato è quello di aiutare lo sviluppo di Bitcoin in modo sostenibile (finalità perseguita tra gli altri anche dal Mining Council), è stato colpito da un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) definito “massivo”. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, sembra essere tornato online e normalmente funzionante.

Stando a quanto reso noto, l'autore dell'azione ha chiesto il pagamento di un riscatto (ovviamente in Bitcoin) per allentare la presa: 0,5 BTC, pari a circa 17.400 dollari stando al cambio attuale. Questo il post condiviso su Twitter da Cøbra, gestore del dominio la cui reale identità rimane nascosta.

https://t.co/OsFgRFRRZb getting hit with an absolutely massive DDoS attack and a ransom demand to send Bitcoin or they'll continue.

I don't think I've been this offended in a while. Ungrateful scum.

— Cøbra (@CobraBitcoin) July 5, 2021