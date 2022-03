Bitcoin perde la scena: l'oro supera i 2mila dollari per Oncia

Bitcoin è protagonista indiscusso all’interno dei mercati finanziari mondiali. Una realtà che i molti contrari alle criptovalute hanno dovuto accettare. Queste hanno infatti risolto diversi problemi nel recente conflitto, ancora in atto, tra Russia e Ucraina partecipando nelle donazioni a favore del popolo ucraino.

Tuttavia, i venti di guerra hanno frenato la spinta verso l’alto di Bitcoin che, negli ultimi giorni, aveva toccato quota 45.000 dollari. Attualmente però è tornato sotto i 40.000 dollari subendo un calo del 20% dal suo recente massimo. E, come se non bastasse, il suo più acerrimo nemico gli ha rubato la scena.

Si tratta dell’oro che ha raggiunto il suo massimo di 19 mesi. La sua quotazione ha infatti superato i 2.000 dollari per Oncia. La risorsa di copertura, l’oro fisico, ha superato nettamente Bitcoin che in molti vedono come riserva digitale.

Che la quotazione di Bitcoin abbia ripreso un trend al ribasso non è una novità. Più volte gli analisti avevano sostenuto la possibilità che BTC tornasse verso i 30.000 dollari. Uno di questi è Mike McGlone, stratega di Bloomberg Intelligence, che però resta comunque rialzista sul fatto che la regina delle criptovalute continuerà a mostrare una forza divergente rispetto all’equità:

In altre parole, secondo il Crypto Outlook di Bloomberg del 4 marzo 2022, Bitcoin prenderà il sopravvento sul mercato azionario. Ciò, nonostante il fatto che i mercati di scambio di criptovalute attualmente in Russia stanno diminuendo. Pare quindi che i russi, impegnati a immagazzinare un bene che i governi non possono sequestrargli, stiano scegliendo l’oro. Ad appoggiare questa teoria c’è Peter Schiff, Chief Economist & Global Strategist presso Euro Pacific Capital:

#Russians who are looking to store their wealth in an asset that governments can't seize are choosing #gold over #Bitcoin. Bitcoin is far too risky to be used as a safe haven or a store of value. Bitcoin has failed its first major test. I don't think it will get a second chance!

— Peter Schiff (@PeterSchiff) March 4, 2022