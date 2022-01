Bitcoin e le piccole imprese: El Salvador propone i prestiti garantiti

Ancora nuove idee da El Salvador, il paese fondato ormai su Bitcoin. Infatti, proprio in armonia con il suo programma di bitcoinizzazione, ha proposto prestiti garantiti dalla regina delle criptovalute a piccole e micro imprese. Si tratta di un altro passo che riesce a prende due piccioni con una fava. Da una parte continua a diffondere la crypto nel Paese. Dall'altra, invece, supporta le esigenze dei piccoli impresari alla ricerca di finanziamenti con tassi di interesse umani per le loro imprese.

Bitcoin a garanzia di un prestito

Durante una Live Audio su Facebook, Monica Taher, consulente del Governo di El Salvador, ha rivelato che la prossima mossa sarà quella di adottare Bitcoin a garanzia di un prestito. Inizialmente, come già anticipato, queste soluzioni saranno destinate solo alle piccole e micro imprese. Ciò permetterà al Paese di fornire finanziamenti con bassi tassi di interesse in modo da essere accessibili a tutti.

Ancora non conosciamo i dettagli su come funzionerà questa nuova opportunità. Nulla di concreto è stato divulgato. Quindi ci aspettiamo che nei prossimi giorni possano arrivare aggiornamenti in merito. Intanto, Paul Steiner, presidente dell'Istituto Nazionale per le Piccole e le Micro Imprese di El Salvador, ha sottolineato un'urgenza. Si tratta dell'estremo bisogno di prestiti a basso costo di interesse. Bitcoin potrebbe quindi essere la soluzione più efficace. Ecco la situazione del Paese che Steiner ha sottolineato essere ormai satura:

El Salvador ha circa 1,2 milioni di imprese nel paese, circa il 66% sono microimprese o imprese di “sussistenza”. Oltre il 90% delle microimprese si autofinanzia tramite prestiti informali o usurai.

La regina delle crypto come garanzia ipotecaria

Scegliere Bitcoin a garanzia di un prestito, purché abbia interessi bassi e umani, è un passo in avanti molto importante. Ciò permetterà a El Salvador di combattere quella criminalità nata proprio dall'adozione di finanziamenti con tassi troppo elevati. Usurai e criminali dovrebbero perciò avere i giorni contati.

Infine, dalla Live su Facebook è emersa un'altra novità. L'idea è quella di consentire l'utilizzo di Bitcoin anche come garanzia ipotecaria. Insomma, una serie di soluzioni ci sono in cantiere. Ora bisogna solo attendere la loro realizzazione così come Bitcoin City e tutto quello che ci sta dietro.