Crypto: le voci dagli USA tornano a spingere Bitcoin

Altre giornata con il segno positivo per il prezzo di Bitcoin: nelle ultime 24 ore, la criptovaluta ha fatto registrare un ennesimo balzo verso l'alto, assottigliando così ancor di più il gap che ancora la separa dalla soglia psicologica dei 60.000 dollari. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo si attesta a 59.462 dollari (fonte CoinDesk).

Bitcoin ormai vicino a quota 60.000 dollari

Stando alla lettura della situazione fornita dagli analisti, il picco di oggi è da attribuire alle voci provenienti da oltreoceano, dove un report di Bloomberg ha anticipato il probabile via libera della Securities and Exchange Commission (l'equivalente della nostra Consob) alle richieste giunte relative a Exchange Traded Fund sui contratti futures di BTC. Nel primo dei due grafici qui sotto è visibile la crescita che ha interessato il valore nel corso della settimana lasciata alle spalle.

Il trend positivo va avanti ormai da qualche tempo, come si può osservare nell'immagine seguente che prende in esame l'intero ultimo mese.

Ricordiamo che la criptovaluta ha toccato il proprio record storico nell'aprile scorso, raggiungendo i 64.888 dollari, per poi ridiscendere in fretta finendo sotto i 30.000 dollari a fine luglio, innescando infine un'ennesima salita. Nonostante le previsioni ottimistiche degli addetti ai lavori, il consiglio è come sempre quello di approcciare il trading di questi asset in modo responsabile e tenendo in considerazione la possibile volatilità dell'investimento.