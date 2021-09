Bitcoin, weekend bollente: il prezzo mai così in alto da maggio

Da quattro mesi il valore di Bitcoin non arrivava a oltrepassare la soglia dei 50.000 dollari. Lo ha fatto nei giorni scorsi, spingendosi nel weekend ben oltre i 51.000 e arrivando a sfiorare i 52.000. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, si attesta a 51.805 dollari (fonte CoinDesk).

BTC oltre i 51.000 dollari dopo un weekend bollente

C'è chi prevede un ulteriore rialzo, ma come sempre in questi casi è bene sottolineare che si tratta di un investimento soggetto a volatilità: le possibilità di generare un profitto immediato e quelle di assistere a una contrazione del patrimonio si equivalgono. Il primo dei due grafici allegati qui sotto mostra la variazione registrata da BTC, la criptovaluta per eccellenza, nel corso dell'ultima settimana.

Nella seconda immagine, invece, l'andamento relativo agli ultimi sei mesi, da marzo in poi. Come si può vedere, dopo i picchi di inizio primavera c'è stato un brusco ribasso durato per tutto il trimestre giugno-luglio-agosto, prima di dare il via a una ripresa piuttosto netta. Nella prima metà del 2021 si è assistito a un'esplosione delle transazioni legate a questi asset.

Qualcuno ipotizza che, complice il ritrovato entusiasmo degli investitori, BTC possa arrivare a raggiungere e superare il record storico di 64.888 dollari fatto registrare a metà aprile. Il trend positivo non sta interessando solo Bitcoin, ma anche Ethereum, arrivato negli ultimi giorni a sfiorare i 4.000 dollari. Più in generale è l'intero mondo crypto in questi giorni a crescere.