L'esplosione delle criptovalute nella prima metà 2021

Nel mondo, oltre 221 milioni di persone sono attualmente in possesso di criptovalute. Un volume più che raddoppiato nella prima metà dell'anno in corso, stando a quanto rivela lo studio “Measuring Global Crypto Users” condotto da Crypto.com (link al documento integrale a fondo articolo). La crescita più repentina è stata registrata nel periodo compreso tra febbraio e maggio, passando in un trimestre da 106 e 203 milioni.

Crypto per 221 milioni di persone nel mondo

Determinante il ruolo svolto dalle cosiddette altcoin, le monete digitali diverse da Bitcoin (l'indagine non considera Ethereum tra queste): sono passate dall'occupare il 20% della quota complessiva nel mese di gennaio al 38% di giugno. Merito o colpa, a seconda dei punti di vista, anche del giro di vite attuato da paesi come la Cina sulle operazioni di mining e delle controverse sparate social di alcuni volti noti, Elon Musk su tutti.

Insomma, BTC è forse la crypto più conosciuta, ma di certo non l'unica e chi si rivolge a questi asset per investire è sempre più consapevole delle potenzialità offerte dalle sue alternative. Ha pesato che l'improvvisa popolarità di Shiba Token (SHIB) e Dogecoin (DOGE).

La ricerca si basa su parametri raccolti da 24 delle più importanti piattaforme dedicate al trading delle criptovalute. Questi alcuni degli altri exchange coinvolti: Binance, Gemini, Kraken, BitMEX e FTX. Chiudiamo riportando in forma tradotta la dichiarazione attribuita a Kris Marszalek, CEO di Crypto.com.