Criptovalute, momento cruciale: si sfondano i massimi?

Basta osservare a livello macroscopico l'andamento del mondo delle criptovalute per capire come il settore sia di fronte ad una nuova importante sfida. La capitalizzazione massima del settore, infatti, è vicina ai massimali di sempre, con un trend che cavalca il buon momento di questa estate 2021 per cercare di tornare e superare il livello toccato solo nel mese di maggio.

Crypto-entusiasmo: massimali vicini

2,6 mila miliardi di dollari: questa è la soglia che CoinGecko stima come il punto massimo dell'epopea crypto. Un punto che per molti rappresentava un'ascesa “to the moon”, per altri era invece l'inizio delle rivendicazioni in stile “io ve l'avevo detto”. Così come ognuno ha la sua verità in tasca, al tempo stesso ognuno ha la sua moneta: le varie criptovalute hanno seguito percorsi differenti, ma a livello complessivo è ora venuto il momento di guardare nuovamente ai record. La capitalizzazione complessiva è infatti tornata a quota 2,2 mila miliardi, dunque i massimali sono ormai prossimi: il mercato è pronto?

Il Bitcoin domina la scena, con una capitalizzazione che è pari al 40% del mercato complessivo: inevitabilmente le sorti del Bitcoin pesano dunque sull'intero mercato, ma la sua crescita in una sola settimana è stata pari al 7,7% e questo ha ridato inevitabilmente entusiasmo agli investitori tutti. Ethereum ha fatto ancora meglio: +27,8%, niente male per chi ha creduto in questo asset e si trova ora un portafoglio sicuramente felice. +16% anche per Cardano, +86% per Solana, +9,4% per il chiacchieratissimo Dogecoin.

Cifre entusiasmanti, che non possono che riportare il sorriso sugli investitori. Le piattaforme di trading scalpitano, perché il momento potrebbe nuovamente tornare propizio: se il trend tornerà a sfidare i massimi di sempre, i volumi sono destinati a moltiplicarsi. A distanza di sei mesi siamo di nuovo alla soglia di una ventata di crypto-entusiasmo?