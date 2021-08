Il Bitcoin rialza la testa e supera quota 50000$

Il Bitcoin è tornato. Le montagne russe che lo avevano portato a superare i 60 mila dollari tra aprile e maggio, rapidamente lo avevano fatto nuovamente precipitare a 30 mila dollari: su questa soglia la regina delle criptovalute ha trovato il suo “floor” sul quale lanciare un rimbalzo che da qualche ora è arrivato a superare i 50 mila dollari.

Bitcoin, cucù!

+2% oggi, +6% questa settimana, +15% da inizio agosto, +50% rispetto al mese scorso, +330% rispetto ad un anno fa. Cifre apparentemente folli per chi ancora non conosce le dinamiche interne del mercato Bitcoin, ma andamenti del tutto comuni per quanti hanno seguito nel tempo l'andamento della valuta nell'evolversi della sua incredibile capitalizzazione. Il momento giusto per rientrare e tornare ad investire?

Oggi il Bitcoin è il 22% al di sotto del suo massimo storico, ma approccia l'appuntamento partendo da basi nuove e differenti. La platea degli investitori è fortemente aumentata, molte attese sono state deluse, ma molte speranze sono ancora in essere. Il ritorno al di sopra dei 50 mila dollari è qualcosa di interessante che in qualche modo si lega agli annunci di PayPal che prevede transazioni con la criptovaluta nel Regno Unito a partire dai prossimi mesi. Con il ritorno all'ottimismo viene a crearsi quel contesto già sperimentato in passato, nel quale basta poco per infiammare gli entusiasmi e riabbracciare quelle previsioni che vedono la moneta oltre i 100 mila dollari di quotazione.

Le piattaforme di investimento sono pronte e preparare il proprio portafoglio può costare anche soltanto pochi euro. Sul piatto bisogna mettere il proprio scetticismo o il proprio ottimismo: è nuovamente il momento delle scelte.