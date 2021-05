Bitcoin: le ragioni di chi resta rialzista

Secondo un’analisi effettuata approfondendo i fondamentali di Bitcoin e le recenti tendenze del mercato, la corsa al rialzo dei prezzi della criptovaluta non è neanche lontanamente vicina all’aver toccato il suo massimo.

Vediamo perchè, secondo alcuni analisti, la tendenza a lungo termine del mercato Bitcoin resterebbe rialzista.

Bitcoin: analisi della tendenza a lungo termine

Anche se in questo periodo Bitcoin sta vivendo una battuta d’arresto, per lo meno rispetto al boom di quache settimana fa, gli esperti del settore non sembrano preoccupati e anzi sono sicuri delle rosee prospettive a lungo termine dell’asset monetario. Chi afferma che si tratta di un investimento puramente speculativo e troppo volatile, secondo gli analisti avrebbe una visione miope del mercato, che non terrebbe conto dei dati empirici.

Ad esempio, considerando la variazione della posizione netta degli HODLer a lungo termine, che misura la variazione di 30 giorni dell’offerta detenuta dai possessori di Bitcoin a lungo termine, risulterebbe positiva e i dati di Glassnode sembrano mostrare che negli ultimi 30 giorni gli HODLer abbiano accumulato 93.638 BTC in più di coloro che hanno deciso di vendere. Questo dimostra sicuramente che la situazione attuale non ha minimamente scosso coloro che credono fortemente nel potenziale di Bitcoin che, anzi, stanno vivendo questo momento come un’opportunità di acquisto.

Così come i cosiddetti HODLer, anche i miner “accumulatori” BTC a quanto pare continuano ad ottenere ampi margini di profitto. Gli analisti prendono in considerazione un’altra serie di parametri e la conclusione è sempre la stessa: bisogna continuare ad essere rialzisti nei confronti di Bitcoin in questo momento.

In generale, affermano gli esperti, lo sfondo macroeconomico rimane estremamente favorevole per Bitcoin tanto da continuare a generare interesse nei confronti della criptovaluta. E secondo gli esperti la situazione non cambierà tanto presto.

Insomma secondo questi analisti Bitcoin e la sua rete sarebbero oggi più forti che mai. Finita questa fase, sono sicuri che la criptovaluta più nota tornerà a far soprendere con i propri rialzi di valore e, arrivano ad affermare, non crederci sarebbe pura follia.