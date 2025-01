Gli ultimi due mesi di Bitcoin, aspettando Trump alla Casa Bianca

È solo osservando le evoluzioni sul medio o lungo periodo che è possibile valutare il reale andamento di una criptovaluta e Bitcoin (lo puoi trovare su eToro), il rappresentante per eccellenza della categoria, non fa eccezione. Negli ultimi giorni, il prezzo dell’asset è sceso sotto la soglia dei 95.000 dollari, dopo aver fatto registrare nelle scorse settimane un nuovo record storico sopra i 108.000 dollari. Si può dunque parlare di una tendenza negativa? Non esattamente: basta prendere in considerazione gli ultimi due mesi.

Il valore di Bitcoin e il ritorno di Trump

Limitarsi alle oscillazioni registrate lungo l’arco di poche ore o di poche giornate è fuorviante. Torniamo al 9 novembre 2024, quando BTC si trovava intorno ai 76.550 dollari, per capire come il trend positivo, pur con i suoi alti e bassi, abbia interessato l’intero bimestre. Un’ennesima conferma arriva dal valore di un mese prima, circa 62.100 dollari. Ecco perché molti stanno continuando a puntare sulla criptovaluta, anche in considerazione delle prossime evoluzioni dello scenario politico internazionale.

Manca infatti ormai poco al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca: l’insediamento è in programma per il 20 gennaio 2025. È stata proprio la sua rielezione a dare il via alla forte crescita di Bitcoin, sull’ondata dell’entusiasmo generata dalle dichiarazioni e dalle promesse del tycoon, rilasciate e formulate durante la campagna elettorale. C’è chi dà quasi per scontati ulteriori record raggiunti con l’operatività della nuova amministrazione, ma, come sempre, le previsioni sono da prendere con le pinze.

