Bitcoin giù ancora: la criptovaluta continua a zoppicare

La coda della settimana stranamente tranquilla per le criptovalute ha visto una flessione non indifferente di Bitcoin. La moneta è tornata nelle ultime 24 ore a toccare i 34.221 dollari, giù rispetto ai circa 36.300 dollari di ieri, mai così dalla prima metà di febbraio. Pare ormai molto lontano il record degli oltre 64.800 dollari fatto registrare a metà aprile.

La crypto fatica a rialzarsi: Bitcoin scivola ancora

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo è scambiata a 34.832 dollari (fonte CoinDesk). Nel grafico qui sotto la variazione apprezzata tra ieri e oggi. Il ribasso è andato innescandosi nel corso della notte. A innescarlo, tra le altre cose, il prosieguo delle discussioni in merito alla sostenibilità dell'infrastruttura delegata a gestirne le transazioni.

Di seguito invece il valore di Bitcoin nell'ultima settimana.

Infine la rappresentazione grafica di quanto avvenuto nel mese lasciato alle spalle, con la criptovaluta che ha perso parte di quanto guadagnato nella prima parte dell'anno.

Ricordiamo come sempre che l'investimento in una moneta digitale espone al rischio volatilità e che va dunque ben ponderato. La prospettiva di generare un guadagno immediato può portare alla svalutazione del capitale convertito in Bitcoin o in altre crypto, in conseguenza a manovre speculative altrui. Vale anche per Etherum, Dogecoin e per tutti gli altri asset appartenenti alla categoria.