Carl Icahn pronto a investire un miliardo e mezzo in Bitcoin

È la ventiseiesima persona più ricca al mondo, secondo la classifica Forbes: Carl Icahn, 85 anni compiuti e un impero economico costruito nel corso di una lunga carriera alle spalle, ora guarda con interesse all'ambito delle criptovalute, in particolare a Bitcoin. Sarebbe pronto a rinunciare a una parte del proprio capitale per acquistarne.

1,5 miliardi di dollari, per l'esattezza. Curiosamente, la cifra è la stessa sborsata nei mesi scorsi da Tesla con il medesimo intento, successivamente in parte disinvestita traendone grande profitto. Di seguito l'intervista rilasciata a Bloomberg TV.

"Crypto is here to stay in one form or another."

Carl Icahn tells @CarolineHydeTV his firm might get involved in a "relatively big way" https://t.co/uQbjf9lgmO pic.twitter.com/LGsoifCqa4

— Bloomberg TV (@BloombergTV) May 26, 2021