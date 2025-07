Nexi Mobile POS: incassa ovunque, senza canone e senza pensieri

Per chi vuole accettare pagamenti in modo semplice e veloce, Nexi Mobile POS è la soluzione ideale: piccolo, leggero e subito pronto all’uso. Con un costo di attivazione di soli 29 € IVA inclusa e canone mensile zero, è pensato per titolari di Partita IVA o Codice Fiscale che vogliono gestire al meglio la propria attività, anche fuori dal punto vendita.

Commissioni chiare e vantaggi esclusivi

Con Nexi, la trasparenza è al primo posto:

Commissione unica 1,89% per tutte le transazioni con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT®.

Zero commissioni fino a 10 € grazie alla promozione Micropagamenti attiva fino al 30/06/2025.

Credito d’imposta del 30% sulle commissioni, per risparmiare ancora di più.

Gli importi incassati sono accreditati direttamente sul tuo conto corrente entro il giorno lavorativo successivo, senza vincoli di apertura di un nuovo conto.

Servizi digitali per semplificare il tuo business

Incluso nel prezzo, Nexi offre strumenti digitali per una gestione completa:

Nexi Business , per monitorare in tempo reale movimenti, storni e statistiche da app e web.

Pay-by-Link , per accettare pagamenti a distanza via SMS, email o social: l’ideale per consegne a domicilio o vendite online.

Protection Plus, che ti supporta nella certificazione di conformità PCI-DSS, obbligatoria per i circuiti internazionali.

Un ecosistema che premia i tuoi incassi

Con Nexi Mobile POS entri automaticamente in Nexi Club, il programma che ti regala esperienze esclusive, promozioni dedicate e consigli utili per far crescere il tuo business. In più, l’assistenza telefonica 24/7 dall’Italia ti garantisce supporto continuo, anche nei weekend.

Quando Mobile POS fa la differenza

Nexi Mobile POS è la soluzione ideale per chi lavora in movimento o in contesti che richiedono flessibilità. È perfetto per i commercianti fuori sede che operano nei mercati, durante fiere o eventi e desiderano offrire ai clienti la comodità dei pagamenti elettronici senza dover ricorrere a strumenti complessi. Anche professionisti e artigiani, come idraulici, estetiste o fotografi, possono incassare direttamente a casa del cliente o in studio, rendendo il processo di pagamento semplice e immediato. Inoltre, ristoratori e attività che effettuano consegne a domicilio possono utilizzare il servizio Pay-by-Link incluso per ricevere pagamenti anche a distanza, offrendo un’esperienza moderna e sicura ai propri clienti.

Vantaggi di Nexi Mobile POS

Canone mensile zero .

. Attivazione rapida a 29 € IVA inclusa .

. Commissione unica 1,89%.

Accredito in 1 giorno sul tuo conto.

sul tuo conto. Servizi avanzati per gestire il tuo business ovunque.

Per conoscere l’offerta completa di Nexi Mobile POS clicca qui.