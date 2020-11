Impennata nel valore di Bitcoin. Nelle ore scorse la criptovaluta è arrivata a superare i 15.400 euro. La crescita è proseguita in modo piuttosto costante per l’intero ultimo mese (il 18 ottobre era poco sopra i 9.500 euro), accelerando tra la giornata di ieri e oggi. Mai così in alto negli ultimi tre anni: bisogna tornare al 17 dicembre 2017 quando 1 BTC toccò i 16.805 euro.

Impennata nel valore di Bitcoin: 1 BTC oltre 15.400 euro

Allora fu un massiccio acquisto da parte di investitori a innescare la tendenza. In questo caso sembrano aver pesato gli annunci da parte di alcuni big del mondo FinTech che puntano a un’adozione della moneta virtuale: su tutti quello di PayPal che da qualche giorno permette agli utenti statunitensi di gestire Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin direttamente dalla propria applicazione mobile, la stessa che si impiega per confermare gli acquisti su eBay, per la ricarica dell’utenza telefonica o per trasferire denaro ai familiari.

L’accesso allo strumento inizia a non essere più esclusiva di una nicchia: non è difficile imbattersi in un negozio o attività commerciale che lo accetta come metodo di pagamento e nel mese di settembre il numero degli ATM compatibili distribuiti nel mondo ha superato la soglia delle 10.000 unità (in Italia sono circa 70). Diversi analisti hanno previsto che a breve BTC arriverà a toccare il suo apice. Anche alte criptovalute come Ethereum e Ripple stanno facendo segnare in questi giorni un incremento di valore.