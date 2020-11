Non si arresta la crescita del valore di Bitcoin. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo 1 BTC = 15.679 euro. Per capire l’entità del balzo verso l’alto è sufficiente pensare che un mese fa (il 20 ottobre) si aggirava intorno ai 10.000 euro. Molti danno ormai per scontato il sorpasso imminente del record storico risalente al dicembre 2017 quando toccò i 16.805 euro.

Bitcoin vola e si avvicina al record di sempre

A innescare la tendenza diversi fattori, uno dei quali riconducibile a un’adozione sempre più su larga scala dell’impiego delle criptovalute. A tal proposito, nelle ultime settimane il gigante dei pagamenti PayPal ha annunciato la possibilità di gestirle (al momento solo negli Stati Uniti) direttamente dall’interno dell’applicazione.

Facciamo riferimento allo storico del portale CoinMarketCap per osservare come il valore di Bitcoin sia cambiato da metà 2017 a oggi.

Nel grafico di seguito invece uno zoom sull’ultimo mese.

Considerando quanto avvenuto tre anni fa, non è da escludere un’ennesima bolla. Per definizione investire in BTC espone il capitale a rischio svalutazione. È bene esserne consapevoli prima di convertire i propri risparmi in criptovaluta.