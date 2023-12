Bitcoin verso i 50.000$: Ethereum e un novità sorprendente inseguono

Bitcoin ed Ethereum stanno lentamente risalendo dopo un 2023 ribassista. Dato che la stagione rialzista è all’orizzonte, potrebbe esserci un’impennata significativa nel 2024. Nel frattempo, gli investitori in ICO blockchain si interessano a Rebel Satoshi grazie alla sua impressionante struttura. Questa nuova meme coin è destinata a conquistare lo spazio delle criptovalute nei prossimi mesi.

Previsioni sul prezzo di Bitcoin: BTC potrebbe subire un’impennata notevole se un ETF spot venisse approvato

Il 28 novembre, Bitcoin Magazine ha riportato che l’imprenditore americano di internet Jack Dorsey si è impegnato a finanziare con 6,2 milioni di dollari l’iniziativa OCEAN per decentralizzare il mining di Bitcoin a livello globale con una pool di mining trasparente e non custodial.

In seguito a questo sviluppo, il valore di BTC è aumentato del 4,34% passando da 37.831,09 $ del 28 novembre a 39.476,33 $ del 2 dicembre. Per quanto riguarda le previsioni sul prezzo di BTC, gli esperti di mercato sono sempre più ottimisti a causa dell’imminente halving di Bitcoin, che secondo loro potrebbe innescare una corsa al rialzo. Pertanto, hanno previsto che BTC raggiungerà i 50.000 $ entro il primo trimestre del 2024.

Al contrario, altri esperti di BTC sono pessimisti sul futuro di Bitcoin in quanto gli indicatori tecnici prevedono una tendenza al ribasso nel breve termine. Pertanto, questi esperti di BTC ritengono che Bitcoin potrebbe scendere a 36.000 $ entro la fine di dicembre.

Previsioni sul prezzo di Ethereum: l’attività delle whale fermerà l’impennata di ETH?

Il 30 novembre il team di sviluppo di Ethereum ha dichiarato che Goerli, la rete di test multi-client della blockchain, non riceverà più il supporto dei team di test del cliente e della Ethereum Foundation.

In seguito a questo annuncio, il valore di ETH è passato da 2.052,56 $ del 30 novembre a 2.165,70 $ del 2 dicembre, con un aumento del 5,51%. Nel frattempo, gli esperti di ETH sono ottimisti sul futuro di Ethereum a causa dell’imminente corsa al rialzo sul mercato delle criptovalute. Pertanto, prevedono che ETH raggiungerà i 3.000 $ entro il primo trimestre del 2024.

D’altra parte, alcuni analisti di ETH sono ribassisti nelle loro previsioni su Ethereum a causa della loro analisi della recente azione dei prezzi di ETH. Prevedono che ETH potrebbe scendere sotto i 1.900 $ prima della fine del 2023.

Rebel Satoshi attira gli investitori con una struttura incentrata sulla community

In un’arena di criptovalute in cui i precedenti migliori altcoin devono affrontare delle sfide, è emersa una stella nascente: $RBLZ, il token nativo di Rebel Satoshi. La sua popolarità sale, catturando l’attenzione degli investitori dopo l’impressionante performance dell’Early Bird Round.

Rebel Satoshi è una ribellione contro le norme della finanza centralizzata, guidata da Rebel Satoshi e da un team di Recusant. L’audace obiettivo di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari riflette l’ambizione del progetto e la crescente voglia di cambiamento della community delle criptovalute.

Il coinvolgimento della community è una delle caratteristiche principali di Rebel Satoshi, e uno dei punti chiave è il programma Stake2Earn, un’iniziativa innovativa creata per motivare gli utenti a puntare i loro token $RBLZ. Questa offerta innovativa non solo promuove la partecipazione, ma aumenta anche la stabilità e la liquidità della piattaforma.

La prevendita di $RBLZ è in corso con grande entusiasmo da parte degli investitori. L’Early Bird Round ha visto una notevole risposta, con gli investitori che hanno rapidamente richiesto oltre 25 milioni di token $RBLZ in sole tre settimane, al prezzo interessante di 0,013 $. $RBLZ è diventato uno dei preferiti, offrendo un ingresso unico in un movimento che simboleggia l’unità, la sfida e la rottura con le strutture finanziarie tradizionali.

Mentre le altre meme coin sono in difficoltà, $RBLZ di Rebel Satoshi si sta affermando come la migliore criptovaluta in cui investire. Al prezzo di 0,013 $ nel Rebels Round 1, è in grado di offrire un ROI del 150%, tanto da essere un importante altcoin da tenere d’occhio.

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito della prevendita di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram.

