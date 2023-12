Bitdefender Antivirus: potente, ma leggero al 50% di SCONTO

Bitdefender Antivirus protegge in modo potente i tuoi dispositivi, ma è leggero sul sistema. Con il massimo livello di protezione digitale puoi navigare online, scambiare file, leggere email e aprire allegati in totale sicurezza. Scopri tutti i prodotti oggi al 50% di sconto! Aggiungendo solo 34,99 euro, invece di 69,99 euro, ottieni anche la VPN Premium ricca di funzionalità e vantaggi:

navigazione in totale anonimato ;

; traffico cifrato illimitato;

illimitato; protezione HotSpot WiFi.

Non perdere altro tempo. Approfitta di questa simpatica promozione per mettere al sicuro tutti i tuoi dispositivi. Grazie alle sue funzioni sempre aggiornate rileva le minacce in tempo reale ed è super efficace. Il suo sistema di rilevamento ha ottenuto il miglior tasso del settore negli ultimi 5 anni. Questo ha permesso a Bitdefender di posizionarsi tra i migliori antivirus sul mercato. Scopri tutte le sue caratteristiche che lo rendono così speciale.

Bitdefender Antivirus: protezione con Intelligenza Artificiale

Scegli Bitdefender Antivirus per i tuoi dispositivi. Oggi è in offerta al 50% di sconto! I suoi software di sicurezza sono utilizzati da centinaia di milioni di sistemi. Infatti, grazie a un’avanzata Intelligenza Artificiale e altre tecnologie rivoluzionarie, anticipa, rileva e blocca istantaneamente le minacce, anche quelle più recenti. Tutto questo lo fa prima che possano causare problemi pericolosi.

Inoltre, utilizzando al minimo le risorse di sistema, è leggero e migliora tempi di avvio e prestazioni grazie ad avanzati strumenti di ottimizzazione inclusi nel pacchetto. Insomma, questa è una vera e propria suite di sicurezza da attivare il prima possibile. Contro le minacce online più pericolose hai un sistema di difesa estremo in grado di bloccare qualsiasi potenziale violazione.

Inoltre, attivando VPN Premium a soli 34,99 euro, invece di 69,99 euro, ottieni una connessione ancora più sicura perché crittografata per essere anonima. Con questa attiva nessuno può risalire alla tua identità digitale attraverso informazioni sensibili, di navigazione, cronologia e preferenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.