Bitdefender blocca phishing e truffe su WhatsApp

Bitdefender ha annunciato una nuova funzionalità che offre una protezione contro i tentativi di phishing effettuati mediante l’invio di link su WhatsApp e altri servizi di messaggistica. Chat Protection mostra un avviso per informare l’utente del pericolo. È disponibile in Mobile Security per Android attraverso la tecnologia Scam Alert, inclusa anche nella suite Total Protection.

Protezione contro phishing e truffe

I servizi di messaggistica, tra cui WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e Discord, sono utilizzati da miliardi di utenti nel mondo. Sono quindi uno dei bersagli preferiti dai cybercriminali per mettere in atto attività illecite di ogni tipo, come il furto di credenziali, dati personali e altre informazioni sensibili.

Sfruttando l’ingegneria sociale o altre tecniche, le ignare vittime vengono convinte a visitare siti di phishing in cui inserire i dati. Quando l’utente riceve un link tramite messaggio, Bitdefender Chat Protection rileva il pericolo in tempo reale e mostra un avviso sullo schermo con alcuni suggerimenti. La funzionalità è parte della tecnologia Scam Alert (Allerta truffa) che rileva e blocca i link inviati tramite app di messaggistica, SMS e notifiche.

Se l’utente ignora l’avviso di sicurezza, la funzionalità di protezione web blocca l’accesso alle pagine di phishing e la condivisione del link. Chat Protection è disponibile in Mobile Security per Android. Bitdefender offre una prova gratuita di 14 giorni, al termine dei quali è necessario sottoscrivere l’abbonamento a 9,99 euro/anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.