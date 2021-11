Bitdefender GravityZone Patch Management: sconto del 30%

Bitdefender offre ottime soluzioni di sicurezza per gli utenti consumer. Altrettanto valide sono quelle sviluppate appositamente per le aziende, come GravityZone Ultra e GravityZone Elite. La software house rumena propone anche add-on per specifiche funzionalità, come GravityZone Patch Management, attualmente disponibile con uno sconto del 30%.

GravityZone Patch Management: prezzi da 60 euro

La maggioranza degli attacchi informatici sfrutta le vulnerabilità del sistema operativo o dei software installati. È quindi molto importante installare gli ultimi aggiornamenti distribuiti dai rispettivi produttori. GravityZone Patch Management di Bitdefender è un modulo aggiuntivo (add-on) per GravityZone Elite e GravityZone Ultra che permette la gestione delle patch su tutti i dispositivi aziendali (endpoint), semplificando il lavoro degli amministratori IT.

GravityZone Patch Management è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows (desktop e server) e, come detto, richiede GravityZone Elite o GravityZone Ultra. Il modulo supporta diverse funzionalità, tra cui la scansione manuale o programmata delle patch (di sicurezza e non), l'installazione manuale o automatica delle patch (per fornitore/prodotto), la segnalazione delle patch mancanti e l'applicazione posticipata delle patch che richiedono un riavvio.

Gli amministratori possono inoltre visualizzare informazioni dettagliate sulle patch, bloccare l'installazione di determinate patch e sospendere temporaneamente l'installazione per non interferire con il flusso di lavoro. Non mancano ovviamente rapporti e notifiche per controllare lo stato dei dispositivi. È possibile anche impostare la distribuzione delle patch per non impattare sul traffico di rete.

L'abbonamento può essere sottoscritto per 1, 2 e 3 anni (minimo 3 dispositivi, massimo 100 dispositivi). Il prezzo base è 60,19 euro (IVA esclusa), invece di 85,99 euro. Bitdefender offre uno sconto del 30% per tutti i piani. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal.