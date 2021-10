Bitdefender GravityZone Elite: proteggi la tua azienda e risparmia il 30% sul piano annuale

Bitdefender GravityZone Elite è fra i più completi sistemi di protezione, sviluppata per proteggere le aziende da una vastissima gamma di minacce informatiche – da quelle più semplici alle più complesse e sofisticate. Un incredibile software di ultima generazione, ora in sconto del 30% al prezzo di 627,68 euro invece di 734,99: ben 220 euro di risparmio per quanto riguarda l'abbonamento di un anno, con rinnovo automatico.

Ma cos'è Bitdefender GravityZone Elite e perché è considerato fra i migliori? Per via delle sue numerose funzionalità e strumenti. Il software, infatti, si basa su una piattaforma integrata di sicurezza cloud che combina il comprovato sistema di protezione Bitdefender multilivello con le ultime tecnologie di nuova generazione ad apprendimento automatico. Il risultato è una protezione unica e completa di alto livello per tutti gli endpoint di un'azienda, ovvero dispositivi smart, notebook, PC e server.

Fra le diverse funzioni possiamo trovare Human Risk Analytics, che aiuta ad identificare azioni e comportamenti rischiosi dell'utente, Bitdefender Network Attack Defense, un nuovo livello di sicurezza in grado di rilevare e prevenire attacchi che sfruttano le vulnerabilità della rete, ma anche Risk Management and Analytics che esamina costantemente gli endpoint alla ricerca di pericolose configurazioni errate, ed il sistema di prevenzione e mitigazione dai ransomware che offre copie di backup aggiornate automatiche e a prova di manomissione esterna.

In poche parole, Bitdefender GravityZone Elite è molto più di un antivirus: è un vero e proprio sistema di protezione leader nella sicurezza di aziende ed endpoint. Approfitta dello sconto del 30% e acquista Bitdefender GravityZone Elite al prezzo di 627.68 euro, risparmiando ben 220 euro sull'abbonamento annuale (un anno) a dieci dispositivi (che possono essere aggiunti a fronte di un aumento del prezzo finale).